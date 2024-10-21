«Одежда впритык»: Анна Хилькевич жалуется на свой вес после родов

Актриса Анна Хилькевич совсем не похудела после родов. В этом она призналась в своих соцсетях. Звезда сериала «Универ» отметила, что через месяц после родов ее вес составляет почти 55 килограммов, хотя, когда она была в положении, ее вес варьировался в пределах 64-65 килограммов.