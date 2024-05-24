Заммэра Ракова: В Москве за инновационные проекты наградили почти пять тысяч столичных школьников

В финале ученики продемонстрировали свыше 14 тыс. проектов Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что победителями научно-практических конференций стали почти 5 тыс.
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