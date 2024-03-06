Госдеп: Украина готовит для России "военные сюрпризы"

Американцы "с нетерпением ждут" возможности увидеть новые победы ВСУ.Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил с заявлением о том, что Вашингтон всё ещё верит в способность ВСУ одерживать победы на поле боя.
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