Госдеп: Украина готовит для России "военные сюрпризы"

Американцы "с нетерпением ждут" возможности увидеть новые победы ВСУ.Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил с заявлением о том, что Вашингтон всё ещё верит в способность ВСУ одерживать победы на поле боя.