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Госдеп: Украина готовит для России "военные сюрпризы"

Госдеп: Украина готовит для России "военные сюрпризы"

Американцы "с нетерпением ждут" возможности увидеть новые победы ВСУ.Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил с заявлением о том, что Вашингтон всё ещё верит в способность ВСУ одерживать победы на поле боя.

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