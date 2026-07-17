Александр Сосновский: Мерц лишает РФ голоса, а Москва и без него говорит громче

Почему атака дрона с искусственным интеллектом на гражданского инженера Запорожской АЭС не стала поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН? Как журналист немецкого таблоида превратился в оператора ударного беспилотника и остался «неприкасаемым» для правозащитников? Можно ли считать репортёра, участвующего в боевой операци.
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