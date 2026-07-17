Александр Сосновский: Мерц лишает РФ голоса, а Москва и без него говорит громче

Поче­му ата­ка дро­на с искус­ствен­ным интел­лек­том на граж­дан­ско­го инже­не­ра Запо­рож­ской АЭС не ста­ла пово­дом для экс­трен­но­го созы­ва Сове­та Без­опас­но­сти ООН? Как жур­на­лист немец­ко­го таб­ло­и­да пре­вра­тил­ся в опе­ра­то­ра удар­но­го бес­пи­лот­ни­ка и остал­ся «непри­ка­са­е­мым» для пра­во­за­щит­ни­ков? Мож­но ли счи­тать репор­тё­ра, участ­ву­ю­ще­го в бое­вой опе­ра­ци.