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Чонси Биллапс и Кайл Лаури были замечены на матче студенческого американского футбола

Чонси Биллапс и Кайл Лаури были замечены на матче студенческого американского футбола

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури посетили матч студенческого американского футбола между «Колорадо Баффалос» и «Колорадо Стэйт».

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