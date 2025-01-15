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Царьград

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Губернатор Артамонов предупреждает о БПЛА: Красный режим в Липецке

Губернатор Артамонов предупреждает о БПЛА: Красный режим в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении красного режима из-за угрозы атаки БПЛА в Липецке и районе.

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