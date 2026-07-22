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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трамп хочет, чтобы Инфантино стал генсеком ООН. Президент США считает, что у главы ФИФА «есть особая способность объединять людей»  (New York Post)

Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть Джанни Инфантино на посту генерального секретаря ООН, сообщает New York Post.

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