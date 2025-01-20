Украинские войска при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
Пушилин: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском, чтобы ее было труднее отстроить
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Шахту взорвать практически невозможно, а вот уничтожить оборудование в копрах стволов клетьевого и скипового это возможно. Журналистам которые не в зуб ногой в горном деле, прежде чем писать такую чущь надо проконсультироваться с горняками.. Теперь первым делом нужно восстановить вентиляцию, что бы удалить из угольной шахты метан. Дальше настроят лебедку с монтажной лестницей и спустятся в шахту....РВСН.
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