360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Что, опять мигрант отличился? Называйте национальность.Знакомый убийцы ж...
  • Сергей Ипатов
    Слушайте, а вы о чем вообще говорите, если даже Путина много раз обманывали - его типа непартнёры. Да, давайте и его ...Публицист Миронов...
  • Eduard
    Надо же,у курильщика нет зажигалки! Что ещё придумает?Полиция задержала...

Пушилин: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском, чтобы ее было труднее отстроить

Пушилин: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском, чтобы ее было труднее отстроить

Украинские войска при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Шахту взорвать практически невозможно, а вот уничтожить оборудование в копрах стволов клетьевого и скипового это возможно. Журналистам которые не в зуб ногой в горном деле, прежде чем писать такую чущь надо проконсультироваться с горняками..  Теперь первым делом нужно восстановить вентиляцию, что бы удалить из угольной шахты метан. Дальше настроят лебедку с монтажной лестницей и спустятся в шахту....РВСН.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх