Суд дал 10 лет петербуржцу, который на глазах у сына нанес жене 45 ударов ножами и спрятал тело в диван.
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Суд дал 10 лет петербуржцу, который на глазах у сына нанес жене 45 ударов ножами и спрятал тело в диван.