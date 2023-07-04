Карчаа: Украина в ночь на 5 июля готовит удар по Запорожской АЭС

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Anlrey Boracow

Значит надо готовить не точечные а МАССИРОВАННЫЕ удары по Киеву, Львову, Виннице.... такие, какие в 1944 америкосы и англосаксы наносили по Лейпцигу, что бы проще было новые города построить, чем восстановить старые! Нет на этой УкРуине мирного населения, есть уроды, укрошумеры и МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ ВФУ, в том числе и нац.батов типа "Азов" и иже с ним. Вспомните события не такой уж старинны глубокой, что было после террористического акта на Крымском мосту в Киеве? Всенародное ликование и позирование у баннеров с видами на взрыв на Крымском мосту!!!! В Москве, Питере, Хабаровске, Иркутске, Южно-Курильске ..... выставлялись баннеры с подбитой укропитекской техникой, с видами пораженных объектов УкРуины? НЕТ!!!! По этому гасить всех укрошумеров, там нет ни мирного населения, ни нормальных лудей, там есть ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ УКРОПИТЕКИ, а еще там есть "смотрящие" от еврогейцев и америкосов.