По улицам Омска в этом сезоне будут ездить более 3,5 тысяч электросамокатов - в город зашел второй кикшеринговый оператор.
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По улицам Омска в этом сезоне будут ездить более 3,5 тысяч электросамокатов - в город зашел второй кикшеринговый оператор.