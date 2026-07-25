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Русская весна

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Кремль: «Заморозка» конфликта невозможна при нынешней позиции Киева

Кремль: «Заморозка» конфликта невозможна при нынешней позиции Киева

«Заморозка» конфликта невозможна при нынешней позиции Киева, заявили в Кремле. С учётом текущей позиции украинских властей «заморозка» конфликта в настоящее время невозможна, заявил пресс-секретарь президента Д.

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