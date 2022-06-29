Количество тяжких преступлений в Карелии с начала года уменьшилось

Но чаще стали давать взятки, торговать наркотиками и насиловать С января по май на территории республики зарегистрировано 5271 преступлений, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Но чаще стали давать взятки, торговать наркотиками и насиловать С января по май на территории республики зарегистрировано 5271 преступлений, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.
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