Дележка имущества? Зачем бывший муж Заворотнюк пришел увидеться с Петром Чернышевым

Когда пользователи сети заметили на прощальной церемонии с Анастасией Заворотнюк случайно заметили ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова, являющегося также отцом детей звезды сериала о прекрасной няне, начали размышлять о том, почему мужчина решил появиться на событии, ведь уже давно не связан с Анастасией.
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