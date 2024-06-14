Дележка имущества? Зачем бывший муж Заворотнюк пришел увидеться с Петром Чернышевым

Когда пользователи сети заметили на прощальной церемонии с Анастасией Заворотнюк случайно заметили ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова, являющегося также отцом детей звезды сериала о прекрасной няне, начали размышлять о том, почему мужчина решил появиться на событии, ведь уже давно не связан с Анастасией.