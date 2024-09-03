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Economist: визит в США – последний шанс Зеленского получить согласие на удары по РФ

Economist: визит в США – последний шанс Зеленского получить согласие на удары по РФ

На следующей неделе украинский «президент» Владимир Зеленский планирует в очередной раз посетить Соединённые Штаты, и вполне возможно, что это будет его последний визит при президенте Байдене, так как в начале ноября в стране должны пройти президентские выборы.

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