На следующей неделе украинский «президент» Владимир Зеленский планирует в очередной раз посетить Соединённые Штаты, и вполне возможно, что это будет его последний визит при президенте Байдене, так как в начале ноября в стране должны пройти президентские выборы.
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