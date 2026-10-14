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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Клэкстон не вернется в состав «Чикаго» в ближайшее время

Ник Клэкстон пока не выступает за «Буллз». У центрового травма задней поверхности бедра. Клэкстон должен пройти следующее обследование в районе 19 октября, однако главный тренер Тьяго Сплиттер пессимистично оценивает перспективы.

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