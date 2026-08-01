TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Дочь — Лидочка, внук — рэпер, правнук — имя деда: как династия Андреевых-Селезнёвых развернулась на 180 градусов

Дочь — Лидочка, внук — рэпер, правнук — имя деда: как династия Андреевых-Селезнёвых развернулась на 180 градусов

В шесть лет Егор Андреев получил предложение, о котором мечтают многие дети. Сам Леонид Гайдай пригласил его сыграть в комедии «Не может быть!», для мальчика даже сшили костюм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии