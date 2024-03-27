Молодежь села Курык подарила жилье одной семье

Молодежь села Курык Каракиянского района в месяц Рамазан подарила радость одной семье, вручив ключи от дома и оказав материальную помощь, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.
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