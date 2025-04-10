Студент из Волновахи дебютировал на чемпионате «Мастера гостеприимства – 2025» в компетенции бариста

В Салехарде стартовал масштабный III Межрегиональный чемпионат «Мастера гостеприимства – 2025». В течение недели 132 участника из 15 регионов России демонстрируют свои профессиональные навыки по четырем традиционным направлениям: «Сервис», «Туризм», «Питание» и «Культура» и трём новым компетенциям - горничная, бариста и ямальские мясные деликатесы.
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