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Самые старые человеческие следы на самом деле имеют возраст 23 000 лет

Самые старые человеческие следы на самом деле имеют возраст 23 000 лет

Палеочеловеческие следы, усеивающие Национальный парк Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, имеют возраст от 23 000 до 21 000 лет, что делает их старейшими известными окаменелыми следами, оставленными людьми в Северной Америке.

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