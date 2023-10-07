Самые старые человеческие следы на самом деле имеют возраст 23 000 лет

Палеочеловеческие следы, усеивающие Национальный парк Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, имеют возраст от 23 000 до 21 000 лет, что делает их старейшими известными окаменелыми следами, оставленными людьми в Северной Америке.
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