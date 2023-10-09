Всплыло страшное пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке AlexCoderВсплыло страшное пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке AlexCoder Политик был уверен, что Незалежной придет конец Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда отличался тем, что занимал жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении противников России.