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Всплыло страшное пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

Всплыло страшное пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

Всплыло страшное пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке AlexCoderВсплыло страшное пророчество Жириновского об Украине и Ближнем Востоке AlexCoder Политик был уверен, что Незалежной придет конец Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда отличался тем, что занимал жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении противников России.

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