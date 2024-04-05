Ламин Ямаль: «10-й номер «Барсы» – мечта любого, никто не отказался бы. Надеюсь стать легендой»

– Президент Лапорта говорил в интервью, что отклонил предложение по вам на 200 миллионов. Что вы думаете о ставке, которую «Барса» делает на вас? – Я очень счастлив, что моя работа и мой футбол получают признание, но я сконцентрирован на следующей игре.