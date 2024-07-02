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Царьград

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Следователи из Приморья возбудили дело о махинациях с госимуществом

Следователи из Приморья возбудили дело о махинациях с госимуществом

По версии следствия, местный бизнесмен, заручившись поддержкой экс-главы местного Росимущества, сколотил целую банду, которая снимала фейки об уничтожении вещей, а на самом деле торговала ими оптом и в розницу.

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