«За главную женщину в моей жизни – за мою маму!» – поднял тост муж, и жена теперь в жуткой обиде

— Со свекровью отношения у нас не сложились! – вздыхает двадцативосьмилетняя Галина. – Она меня не приняла.
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