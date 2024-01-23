Моя семья. Счас...
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«За главную женщину в моей жизни – за мою маму!» – поднял тост муж, и жена теперь в жуткой обиде

«За главную женщину в моей жизни – за мою маму!» – поднял тост муж, и жена теперь в жуткой обиде

— Со свекровью отношения у нас не сложились! – вздыхает двадцативосьмилетняя Галина. – Она меня не приняла.

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Комментарии
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МС
Маргарита Сладкова
А что тут удивительного:жён может быть много,а мама единственная с рождения до вечности.Так что придётся проглотить😄
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6 час.

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