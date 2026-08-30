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Полиция задержала троих подозреваемых по делу о разбое в Петербурге

Полиция задержала троих подозреваемых по делу о разбое в Петербурге

Петербургские оперативники схватили троих подозреваемых в разбойном нападении на 20-летнего местного жителя.

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