Уходящие власти США выделили Украине еще оружия на $500 млн

Власти США выделили Украине еще одну партию оружия на $500 млн (52 млрд руб.), в которую в том числе войдут защита от радиации и химического оружия, заявил госсекретарь Энтони Блинкен 13 декабря на брифинге.
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