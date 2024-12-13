smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 606 подписчиков

Уходящие власти США выделили Украине еще оружия на $500 млн

Уходящие власти США выделили Украине еще оружия на $500 млн

Власти США выделили Украине еще одну партию оружия на $500 млн (52 млрд руб.), в которую в том числе войдут защита от радиации и химического оружия, заявил госсекретарь Энтони Блинкен 13 декабря на брифинге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх