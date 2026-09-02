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«Лишили сына» без суда: как Кирилл Сафонов оказался вдали от Леона после отъезда Саши Савельевой

«Лишили сына» без суда: как Кирилл Сафонов оказался вдали от Леона после отъезда Саши Савельевой

Еще недавно Кирилл Сафонов рассказывал совсем другую историю. Его семилетний сын Леон жил вместе с ним в Израиле, ходил там в школу, а актер сам занимался воспитанием мальчика.

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