Сообщается о нанесении ударов по военным объектам в Одессе

Из Одессы приходят сообщения о том, что ранним утром в городе включились сирены воздушной тревоги. Связано это с нанесением ударов по военным объектам на территории Одессы и пригородов.
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