Военное обозрение

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  • W357 Ц753W357
    Он что истеричка видимо в Куеве все окружение клоуна истерички.Арестович обещает...
  • Meerflieger
    Говорят истерика легко излечивается ударом по морде...  🤔😃Арестович обещает...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Истерику надо устроить нашим войскам и "истерично" раздолбать все эти установки сразу при пересечении ими границы с У...Арестович обещает...

Сообщается о нанесении ударов по военным объектам в Одессе

Сообщается о нанесении ударов по военным объектам в Одессе

Из Одессы приходят сообщения о том, что ранним утром в городе включились сирены воздушной тревоги. Связано это с нанесением ударов по военным объектам на территории Одессы и пригородов.

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