Израиль предупредил об ударах по всему Ближнему Востоку при любой угрозе

Израильские ВВС наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля. Об этом сообщил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, говорится на сайте ЦАХАЛ.
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