Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice рассказал, что из-за развала медицинской службы украинские военные не могут вывозить своих раненых с поля боя.
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