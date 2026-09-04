1 сентябрьдән җәмәгать транспортында йөрү өчен ташламаларны МАКС аша расларга мөмкин

1 сентябрьдән җәмәгать транспортында пассажирлар йөртүнең яңартылган кагыйдәләре үз көченә керде. РФ Транспорт министрлыгы документлары нигезендә, россиялеләр МАКС мобиль кушымтасы аша ташламалы йөрү хокукын раслау мөмкинлеге алган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым