РСА: за 8 месяцев 2026 года было продано 38 млн полисов е-ОСАГО

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), с января по август 2026 года в России было продано 38 млн полисов электронного ОСАГО, что на 62,5% больше, чем годом ранее за тот же период (23,4 млн в январе-августе 2025 года).
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