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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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13 сентября в Строгино пройдет суперфинал Кубка Билайна 2026 по парусному спорту

13 сентября парусное сообщество «Сила ветра» проведет финал Кубка Билайна 2026 по парусному спорту на базе в Строгино.

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