Власти вложат более 200 млн рублей в коммунальную инфраструктуру Адыгеи

В Адыгее, как и по всей стране, с первого января этого года началась реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого осуществляется новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
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