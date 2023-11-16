Строительством дублера проспекта Гагарина займется «Автобан»

Строительством дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде вероятнее всего займется «Автобан». Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области планирует заключить договор концессии с его дочерней структурой — КСК №11, сообщает «Ъ‑Приволжье».
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