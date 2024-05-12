В России переписали цены на Skoda Kodiaq. Сколько сейчас стоит некогда очень популярный кроссовер?

В сравнении с январем текущего года цены на кроссовер Skoda Kodiaq в России изменились: если несколько месяцев назад самый доступный автомобиль стоил 3,4 млн рублей, то сейчас цена поднялась до 3,6 млн рублей.
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