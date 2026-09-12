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«Это не шутка». Япония решила построить завод по выпуску микросхем на Луне

«Это не шутка». Япония решила построить завод по выпуску микросхем на Луне

IBM оказывает техническую поддержку компании Rapidus Президент и генеральный директор Rapidus Corp Ацуёси Коике заявил, что всерьез рассматривает возможность строительства завода по производству полупроводников на Луне примерно к 2040 году, сославшись на наличие водных ресурсов, необходимых для производства микросхем, как на один из факторов.

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