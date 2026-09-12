«Это не шутка». Япония решила построить завод по выпуску микросхем на Луне

IBM оказывает техническую поддержку компании Rapidus Президент и генеральный директор Rapidus Corp Ацуёси Коике заявил, что всерьез рассматривает возможность строительства завода по производству полупроводников на Луне примерно к 2040 году, сославшись на наличие водных ресурсов, необходимых для производства микросхем, как на один из факторов.