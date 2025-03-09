Три команды из Лабытнанги примут участие в региональной премии «Семья Ямала»

В 12-й региональной премии «Семья Ямала» примут участие три команды из Лабытнанги. За победу они поборются в разных номинациях, сообщила в своем telegram-канале глава города Семи лиственниц Марина Трескова.
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