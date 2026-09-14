Левый берег
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Левый берег

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Жителей Левобережного пригласили принять участие в масштабной спартакиаде

В столице начинается четвертый сезон проекта «Мой спортивный район», и это ваш шанс выйти из зоны комфорта, проверить свою выносливость или просто весело провести время в компании единомышленников.

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