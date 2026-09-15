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Царьград

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СК России возбудил дело о грабеже школьников в Москве

СК России возбудил дело о грабеже школьников в Москве

В Москве группа молодых людей ограбила школьников. ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело. Председатель СК России Бастрыкин поручил Беляеву доложить о ходе расследования.

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