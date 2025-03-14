Смена курса: возможное сотрудничество с «Газпромом» противоречит критике Трампа

Пока неизвестно, насколько напрямую в переговоры вовлечена администрация президента Дональда Трампа. Источники Bloomberg утверждают, что на данный момент состоялись лишь предварительные контакты, и переговоры находятся на ранней стадии.
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