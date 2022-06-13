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«Аталанта» хочет продать Миранчука, Медведев проиграл 205-й ракетке мира, Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана и другие новости утра

«Аталанта» хочет продать Миранчука, Медведев проиграл 205-й ракетке мира, Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей 👏 1. Испания дома победила Чехию (2:0) в 4-м туре Лиги наций, Португалия без Роналду уступила Швейцарии в гостях, Норвегия обыграла Швецию (3:2) благодаря дублю Холанда.

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