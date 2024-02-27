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Продажи в петербургских новостройках упали на треть

В связи с изменением условий по ипотеке многие застройщики запустили рассрочку. Число сделок по продажам квартир в новостройках Петербурга за первые два месяца 2024 года упало на 32% по сравнению с декабрём прошлого года, а выручка строительных компаний сократилась на 27%.

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