Продажи в петербургских новостройках упали на треть

В связи с изменением условий по ипотеке многие застройщики запустили рассрочку. Число сделок по продажам квартир в новостройках Петербурга за первые два месяца 2024 года упало на 32% по сравнению с декабрём прошлого года, а выручка строительных компаний сократилась на 27%.