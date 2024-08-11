The Sun: «Барселона» может побороться с «Реалом» за подписание Александер-Арнольда

«Барселона» и «Реал» проявляют интерес к защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Как сообщает The Sun, оба испанских гранда считают, что «Ливерпуль» может расстаться с Александер-Арнольдом по причине стремительного прогресса защитника Конора Брэдли.