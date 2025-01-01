Буддийский монах предсказывает: 2025 год деревянной змеи — время изменений и роста Татьяна СергееваБуддийский монах поделился прогнозом на 2025 год, который по тибетской астрологии будет годом деревянной змеи.
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