Вот что известно. В Китае вспышка метапневмовируса, который называют новым ковидом

Что такое HMPV, существует ли вакцина и стоит ли паниковать — постарались разобраться в ситуации.Что случилось Вирус, идентифицированный как человеческий метапневмовирус (HMPV), вызвал всплеск случаев заболевания в северных провинциях Китая этой зимой, особенно среди детей.