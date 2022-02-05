Культурология.рф

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История и археология: Когда на Руси стричься не разрешали и Что такое дни сатанинские

История и археология: Когда на Руси стричься не разрешали и Что такое дни сатанинские

Хотя в древности на Руси не было салонов красоты, люди всё равно стриглись и даже делали причёски. Правда, ограничений в те времена было гораздо больше, чем сегодня.

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