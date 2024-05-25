В Серове бывший сотрудник ГИБДД признан виновным в ряде коррупционных преступлений

Собранные Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего бывшего инспектора ГИБДД МО МВД России «Серовский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии