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В Серове бывший сотрудник ГИБДД признан виновным в ряде коррупционных преступлений

Собранные Серовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего бывшего инспектора ГИБДД МО МВД России «Серовский».

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