TVcenter.ru

665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Плосконос
    Страшненький такойДаня Милохин верн...
  • Вера Иванова
    Конечно нравится!Как живет 84-летн...
  • Andriy Khoroshevsky
    Это позорище никогда не был и не будет Народным артистом России. Это ошибка природы , по случайности попавшая в инфор...Громил все на сво...

Разрыдавшаяся Виктория Боня пожаловалась, что ее сравнивают с обезьяной и Майклом Джексоном после пластики

Разрыдавшаяся Виктория Боня пожаловалась, что ее сравнивают с обезьяной и Майклом Джексоном после пластики

Виктория Боня. Фото: instagram.comУ переделанной Виктории Бони снова неурядицы с самого утра. Светская львица вышла в эфир и предупредила, что больше не будет себя красивую показывать в сторис из-за «злорадствующих хейтеров с черным сердцем».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДЗ
Денис Замилов
Ваще насрать что она с собой делает слелала и планирует с делать
Ответить
10 час.
А
Алена
Будет меньше новостей об этой обезьяне
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх