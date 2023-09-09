Разрыдавшаяся Виктория Боня пожаловалась, что ее сравнивают с обезьяной и Майклом Джексоном после пластики

Виктория Боня. Фото: instagram.comУ переделанной Виктории Бони снова неурядицы с самого утра. Светская львица вышла в эфир и предупредила, что больше не будет себя красивую показывать в сторис из-за «злорадствующих хейтеров с черным сердцем».