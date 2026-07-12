На границе с Брянской областью уничтожили склад БпЛА

Склад с беспилотниками в селе Кучиновка уничтожен российскими расчётами БПЛА «Герань». В Минобороны подчеркнули, что этот район Черниговской области часто используется для запусков дронов в сторону России.
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