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Новости Брянска

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На границе с Брянской областью уничтожили склад БпЛА

На границе с Брянской областью уничтожили склад БпЛА

Склад с беспилотниками в селе Кучиновка уничтожен российскими расчётами БПЛА «Герань». В Минобороны подчеркнули, что этот район Черниговской области часто используется для запусков дронов в сторону России.

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